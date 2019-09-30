الان تتابع إيران: مستعدون لخفض التوتر مع السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث عباس موسوي القول، ردا على سؤال حول إمكانية التهدئة بين إيران والسعودية، :”هناك دائما إمكانية حل النزاعات من خلال الحوار.
وقال: إيران لا ترفض جهود أولئك الذين يرغبون في تجنب انعدام الأمن في المنطقة، نعلن دائما أننا ندعم هذه الإجراءات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأضاف :”في السابق، كانت هناك دول في آسيا وأوروبا بذلت جهودا، وأبلغت إيران، ورحبت إيران بهذه الجهود، لكن الجانب الآخر ليس مستعدا وفقا لبعض الحسابات والأوهام، وعندما يكون الطرف الآخر مستعدا فنحن مستعدون أيضا لخفض التوتر”.
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