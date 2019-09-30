ما لا تعرفه عن "ممدوح بن مشعل آل علي" قاتل حارس العاهل السعودي

الإثنين 30 سبتمبر 2019

مدوح بن مشعل آل علي

كتب الخليج 365 - متابعات

تسببت جريمة قتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل السبت/الأحد، بحزن واسع في المملكة، وصدمة لا يزال تأثيرها مستمرًا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأثا القاتل الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي فضول السعوديين، في محاولة لمعرفة تفاصيل أكثر بشأن حياته وعلاقته باللواء الراحل.

واختلفت الروايات بشأن العمل الذي كان يمارسه القاتل، حيث أكد فريق أنه كان مجرد موظف في شركة وكان فنيًا بها وظل في عمله مدة عام قبل أن يغادره، ومنهم من تداول معلومات بأنه كان فني طائرات، في حين أن الرواية الأكثر رواجًا أنه كان أحد موظفي نزاهة.. وفق "إرم نيوز".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون إنها ”الأدق“ للقاتل ممدوح.

ورغم غياب معلومات مؤكدة بشأن المهنة التي مارسها القاتل ممدوح، إلا أن المعروف أنه نجل عضو مجلس الشورى السعودي سابقًا الدكتور مشعل آل علي – وهو كان عضوًا بمرتبة وزير وفق ناشطين – وعمته هي مشاعل طليقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان.

ويعود نسب ”آل علي“ إلى قبيلة شمر العريقة في المملكة، وقد كانوا من أمراء حائل قبل حكم آل رشيد.

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ويلتقي نسب القاتل ممدوح باللواء الفغم، حيث يعود نسب ”الفغم“ إلى قبيلة مطير التي تنحدر هي وشمر من الضياغم، أي أن الجاني والمجني عليه يرجعان إلى نسب واحد.

كريم رحيم يعفو ويغفر ويتجاوز، والأسرتان بينهما رابطة قربى قديمة يعرفها كبار السن، ولكلا الأسرتين تاريخ مشرف في خدمة هذا الوطن في دوله الأولى والثانية والثالثة، فنسأل الله أن يربط على قلوب الجميع ويحفظ دولتنا وقيادتها الحكيمة“.

وأعلنت الشرطة السعودية أن دافع الجريمة هو خلاف شخصي بين الاثنين تطور بعد نقاش بينهما في منزل صديق لهما، وهو فيصل السبتي، ليخرج ممدوح بن مشعل آل علي ويعود بسلاح ناري ويطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وجرى تداول صور من مسرح الجريمة داخل منزل فيصل السبتي، وهو صديق مشترك للاثنين، الجاني والمجني عليه.

وكان لافتًا حجم التعاطف مع والد الجاني، خاصة أنه كان في مقدمة معزي والد الفغم وشارك في الصلاة على اللواء الراحل وتشييع جثمانه بالحرم المكي.

وكتب سعود صالح المصيبيح، وهو مستشار أمني سابق في مكتب وزير الداخلية: ”شارك في الصلاة على فقيد الوطن اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله د.مشعل آل علي الذي قدم العزاء لوالد الفقيد وإخوانه، وكان د. مشعل برفقة معالي المستشار في الديوان الملكي د. سعد الشثري من جدة إلى مكة وتقبل الجميع ما قدره الله، وهذا يدل على تلاحم الأسرة السعودية“.