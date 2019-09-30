شكرا لقرائتكم شاهد لقاء والدين مفجوعين.. وتعزية لعائلة الفغم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رصد مقطع فيديو تم التقاطه قبل أداء صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم في المسجد الحرام، الأحد، حضور الدكتور مشعل آل علي والد مرتكب جريمة القتل، حيث شارك أسرة وذوي الفقيد الصلاة والعزاء والمواساة.

وظهر من خلال الفيديو الذي التقطه الإعلامي السعودي "محمد الشقاء" مواساة الدكتور آل علي لوالد الفقيد بداح الفغم.

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وانتشر الفيديو المؤثر على مواقع التواصل. ورأى العديد من المغردين أن تلك اللحظات أظهرت مدى التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في السراء والضراء، كما عكست عمق الصلات والروابط التي تجمع السعوديين الذين يعتبرون ما حدث مصابهم جميعاً.

يذكرأن شرطة مكة كانت كشفت في بيان، الأحد، تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة "واس": إنه مساء يوم السبت، عندما كان اللواء الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

كما أوضحت الشرطة أنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".