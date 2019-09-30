المرعبي: للعمل على تحييد البلد من الانجرار الى ازمات نحن بغنى عنها

استغرب عضو "​كتلة المستقبل​ النيابية" النائب ​طارق المرعبي​ خلال جولة في عكار "تحميل مسؤولية ما يحصل اقتصاديا في ​لبنان​ لصاحب الرؤية الانمائية وصمام الامان للشباب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وهو الوحيد الذي يقدم حلولا تنطلق من الواقع وليس تنظيرا". أضاف: "لا تنسوا يا اخوان البلاد التي ترتزق منها الجالية اللبنانية تمر بازمات اقتصادية من ​الخليج​ الى ​افريقيا​ والى امريكا اللاتينية ما انعكس سلبا على وضعنا وضاعف المعاناة فضلا عن عدم استطاعة التحويل المادي الى لبنان".

وحذر من "استجرار الفتن"، داعيا الى "اليقظة والوعي والعمل على تحييد البلد من الانجرار الى ازمات نحن بغنى عنها في وقت نحن اليوم بأمس الحاجة لوحدة الصف والتكاتف والالتفاف حول الرئيس الحريري لحين البدء بتنفيذ ​مؤتمر سيدر​ الذي سيخفف الازمة الى حد كبير ويؤمن فرص عمل لشبابنا".

وختم: "نحن نشعر بحجم المعاناة عند الناس ونعي تماما الاوضاع المعيشية الصعبة والدقيقة ونشعر مع شبابنا الذين يواجهون ظروفا قاسية، لكن بالمقابل السعي متواصل لايجاد الحلول".