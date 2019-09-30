طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ كما يتشكل ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات ليلا.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات . أما الاربعاء فيكون غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الداخلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتحول ​الطقس​ مساء الى غائم جزئيا.