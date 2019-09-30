طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً يتحول مساء الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات ليلا.
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات . أما الاربعاء فيكون غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية و الداخلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات و يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.
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