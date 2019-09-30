الرئيس عون عرض مع رئيس جمعية المصارف للواقع المالي والاقتصادي في البلاد

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، وعرض معه للواقع المالي والاقتصادي في البلاد، وأوضاع المصارف ال​لبنان​ية. واستقبل رئيس معهد ثقافة التميز البروفسور ابراهيم هلون، والبروفسور جورج نحاس والبروفسور ​أدونيس العكره​، الّذين قدّموا مشروعهم المقترح إلى رئيس الجمهورية والهادف إلى إنشاء "المجلس الوطني للتربية". كما التقى الرئيس عون وفدًا من "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان- American Task Force for Lebanon"، وعرض معه للعلاقات بين لبنان و​الولايات المتحدة الأميركية​.

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