شقير: التهريب عبر الحدود البرية بالاتجاهين عدو الاقتصاد الأكبر

رأى وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التهريب عبر الحدود البرية بالاتجاهين والذي ظهرت تداعياته الخطرة في الفترة الأخيرة عدو ​الاقتصاد​ الأكبر"، داعيا إلى "تحرك فوري عبر كل الوسائل ولو استدعى ذلك انتشارا واسعا للجيش ومختلف ​القوى الأمنية​ لضرب هذا العدو الذي يهدد استقرار ​لبنان​ ومعيشة كل اللبنانيين من دون استثناء".

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