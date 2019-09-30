مصدر للنشرة: فتح معبر البوكمال يعود بالفائدة التجارية على لبنان بالدرجة الأولى

علّق مصدر مطّلع عبر "النشرة" على خبر فتح معبر البوكمال بين ​سوريا​ و​العراق​، بأنه يعود ب​الفائدة​ التجارية على ​لبنان​ بالدرجة الأولى، لأن التصدير سيعود من لبنان الى سوريا الى العراق، ودول اخرى ايضا. وتوقع المصدر ان يكون التصدير اللبناني عبر مئات ​الشاحنات​ يومياَ، كما كان في سنوات ما قبل الأزمة. علما ان التصدير وصل في الفترة الماضية الى اقل من ٨٠ شاحنة عبر ​الاراضي السورية​ بإتجاه ​الاردن​، وهو ما اضرّ بالتصدير اللبناني. لكن ​المزارعين​ والتجّار اللبنانيين يشكون من ارتفاع رسوم الترانزيت في سوريا.

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