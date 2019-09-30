هنأ الوزير السابق ​نقولا تويني​، ​العراق​ بشخص رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ ووزير الدفاع نجاح الشمري، بـ"خبر افتتاح معبر البوكمال بين ​سوريا​ والعراق الاستراتيجي، لتبادل البضائع والمواطنين بين ​لبنان وسوريا​ والعراق". وأعرب عن أمله في تصريح، في "افتتاح جميع المعابر بين لبنان وسوريا والعراق".

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كانت هذه تفاصيل خبر تويني هنأ بافتتاح معبر البوكمال: على أمل افتتاح جميع المعابر بين لبنان وسوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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