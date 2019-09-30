فضل الله: لتتحمَّل الدَّولة مسؤوليّاتها تجاه المناطق المحرومة

رأى ​العلامة السيد علي فضل الله​، أنَّ هذه المنطقة المهملة والمنسيَّة بحاجة دائماً إلى أعمال ومشاريع وخدمات أخرى، داعياً ​الدولة​ إلى تحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها تجاه هذه المنطقة المحرومة من أبسط المقومات الأساسية، ولا سيما أنها قدمت الكثير من التضحيات، ولا تزال تتحمَّل المعاناة والحرمان".

فضل الله وفي زيارة تفقدية إلى مجمع التآخي الطبي - مركز رندا سليمان في ​مشغرة​، اطَّلع على سير العمل فيه، ولفت في كلمة في الغداء التكريمي الذي أقامه المركز للأطباء العاملين فيه، الى ان "شكّل بناء هذا المركز تأكيداً لروح الأخوة الوطنية والتعاون بين مختلف أبناء هذه المنطقة، وهو انطلق من خلال هذا الجو الوطني الذي نريده لهذا البلد. إنَّ أبواب المركز مفتوحة لكلّ اللبنانيين، بعيداً عن انتماءاتهم المذهبية والطائفية والسياسية، فهو حاضنة لهذا التنوّع، سواء من خلال الكادر الطبيّ أو من خلال استقباله جميع المرضى من مختلف مناطق ​البقاع الغربي​".