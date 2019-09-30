الرئيس عون عرض مع كوبيتش الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وعرض معه الوضع في ​الجنوب​ وعمل ​القوات​ الدولية، ونتائج زيارة رئيس الجمهورية الى ​نيويورك​ ولقائه مع الامين العام ​أنطونيو غوتيريس​.

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