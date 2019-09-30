الرئيس عون عرض مع كوبيتش الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية، ونتائج زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك ولقائه مع الامين العام أنطونيو غوتيريس.
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