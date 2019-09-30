النشرة: اللواء ابو عرب عقد اجتماعا مع قائد القوة الفلسطينية المشتركة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان قائد "الامن الوطني الفلسطيني" في ​لبنان​ ​اللواء​ صبحي ابو عرب، عقد اجتماعا مع قائد ​القوة الفلسطينية​ المشتركة العقيد عبد الهادي الاسدي في مكتبه في منطقة البركسات في ​مخيم عين الحلوة​، بحضور مسؤول العلاقات والارتباط في الامن الوطني العقيد سعيد العسوس، ونائب قائد القوة المشتركة المقدم ابو النار". وأعطى اللواء ابو عرب تعليماته وتوجيهاته للعقيد الاسدي لاتخاذ كافة الاجراءات التي تحصن حفظ الامن والامان في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني.

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