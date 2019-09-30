نقولا: لسنا ضدّ المتظاهرين لكنّنا ضدّ توجيه السهام نحو الرئيس عون

لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نحن لسنا ضدّ المتظاهرين، لكنّنا ضدّ توجيه السهام نحو الرئيس العماد ​ميشال عون​ الذي قال منذ مدّة طويلة بأنّ البلد منهوب، وعندما طالب بإعادة الأموال المسروقة وُضعت، فجأة، الخطوط الحمراء، ولم نسمع صوت متظاهر واحد ضدّ هذه الخطوط بل على العكس اعتبر هذا الطلب تعدّيًا على صلاحيّات رئيس الحكومة".

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