وفد من الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة زار العرموشي

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان وفدا من "​الحراك الشعبي​ ال​فلسطين​ي" في ​مخيم عين الحلوة​ زار قيادة قوات ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في مخيم عين الحلوة، حيث التقى قائد ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد ​أبو أشرف العرموشي​، حيث جرى البحث بمختلف الشؤون السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية العامة في مخيم عين الحلوة و​المخيمات الفلسطينية​.

ونوه الوفد بجهود العميد العرموشي وقوات الأمن الوطني الفلسطينية في منطقة صيدا في حفظ الأمن والأمان في المخيم والجوار اللبناني، ولا سيما موكبة كافة نشاطات الحراك الشعبي داخل المخيم والحفاظ على أمن النشاطات والمشاركين فيها ووقوف الأمن الوطني الفلسطيني على مسافه واحدة من الجميع وتحل هذه القوان بالمسؤولية الوطنية العليا.

وأكد العميد العرموشي، أن "قوات الأمن الفلسطيني ستبقى مستمرة بالوقوف مع أهلنا وشعبنا في مطالبها في حقوقه في العيش الكريم والرافضة للهجرة و​التوطين​ والمتمسكة ب​حق العودة​ إلى أرضنا ووطننا فلسطين وإلى ربوع ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها الأبدية ​القدس​ الشريف"، مشددا "أننا سنكون دائماً مع أهلنا وشعبنا أينما سيكون وبكل المراحل والظروف وهذا هو مشروعنا الوحيد والهدف الأساس لنا.