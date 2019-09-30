الحسن استقبلت ابي نصر الله ووفدا امميا معنيا بشؤون المرأة والصحافي صالح

استقبلت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، الصحافي ​محمد صالح​ الذي شكرها على جهودها التي بذلتها في عملية اطلاق سراحه اثناء رحلته السياحية في ​اليونان​ نتيجة التباس في الاسماء.

كما استقبلت رئيس ​الرابطة المارونية​ ​نعمة الله ابي نصر​ وبحثت معه الاوضاع العامة وامور تتعلق بمنطقة ​كسروان​ جبيل وملف التجنيس.

ولفت نصرالله إلى "إنني تشرفت بمقابلة الحسن وبحثت معها في موضوعين، الاول يتعلق بمحافظة كسروان جبيل وعاصمتها ​جونيه​ والتي راجع بها كل نواب المنطقة وابدت الحسن تفهما كاملا للموضوع، مؤكدة ان هناك بعض الشكليات يجب ان تتأمن قبل اطلاق هذه المحافظة بانتظار ان يتأمن مكان مخصص والمبالغ اللازمة حسب ما وعدنا من وزير المال في موازنة 2020".

أشار إلى أن " الموضوع الثاني، فهو تنفيذ قرار ​مجلس شورى الدولة​ الصادر عام 2003 بالاجماع بنزع الجنسية للذين تجنسوا بموجب مرسوم عام 1994 من دون وجه حق، ما فهمته من معالي الوزيرة انه تم نزع الجنسية من 1500 شخص وبقي هناك 800 ملف يخضعون للدرس للنظر في امكانية نزع الجنسية ام لا، ونحن امام مشكلة نزع الجنسية من شخص حملها منذ 25 سنة، لان من بين 800 ملف من هو مرتكب او دخل البلد خلسة او استعمال المزور وغير ذلك من الامور الشائنة".