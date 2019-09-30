مسؤول روسي: نحن على اتصال دائم مع طالبان ونعترف بالانتخابات الأفغانية

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​أفغانستان​، مدير القسم الآسيوي الثاني في ​وزارة الخارجية الروسية​، ​زامير كابولوف​، أنّ "​الاتصالات​ غير المباشرة بين ​موسكو​ و"​حركة طالبان​" لا تنقطع أبدًا، فأنا على اتصال دائم معهم".

ولفت في تصريح صحافي، في ما يخصّ ​الانتخابات​ الأفغانية، إلى "أنّنا نعترف بها، إذا كان سيتمّ التأكيد رسميًّا على ذلك، رغم نسبة المشاركة المنخفضة، لكن كانت هذه الانتخابات مع ذلك قريبة من شيء نعتبره نزيهًا وشفّافا ونحن نعترف بها"، موضحًا أنّ "الأمر يعود للشعب الأفغاني وليس اعترافنا هو المهم، ولكن الشعب الأفغاني يجب أن يعترف بأنّ الفائز هو قانوني. ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك، فالنتائج الرسمية ستكون في 19 تشرين الأول، بذا دعنا ننتظر".