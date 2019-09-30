حكومة إيران: مستعدون للحوار مع السعودية إذا غيرت سلوكها وأوقفت حرب اليمن

أعلن المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، أن "الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ تسلم رسالة من ​السعودية​ عبر قادة بعض الدول"، مؤكدا "استعداد ​طهران​ للحوار إذا غيرت السعودية سلوكها وأوقفت حرب ​اليمن​".

وكشف عن أن "رسائل وصلت إيران من السعودية، إحداها يمكن أن تكون لإنهاء الحرب في اليمن"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت السعودية تريد تغيير سلوكها بشكل حقيقي فنحن نرحب بذلك".

وشدد ربیعي على أن "الحل في اليمن هو وقف ​إطلاق النار​"، لافتا إلى أن "طهران مستعدة للمساهمة المعنوية في تحقيق ذلك"، مشيراً إلى أهن "مسؤولية عدم عقد أي حوار في ​نيويورك​، على هامش اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، تقع على عاتق ​الولايات المتحدة​ بالكامل، مشيرا إلى أن روحاني كان مستعدا لعقد لقاء على مستوى القادة لمجموعة 5+1، لكن ​ترامب​ لم يمتلك الإرادة لذلك عبر إبقائه على العقوبات ضد طهران".