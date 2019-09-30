وزير المالية التركي: أنقرة وضعت خطة اقتصادية طموحة للأعوام الثلاثة القادمة

كشف وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، عن "ملامح خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ"، موضحاً أن "الخطة تستهدف نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الحالي".
ولفت إلى ان "أهداف التضخم للسنوات الثلاث القادمة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022"، مشيراً إلى انه "في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فأن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الحالي، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية".
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