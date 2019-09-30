وزير المالية التركي: أنقرة وضعت خطة اقتصادية طموحة للأعوام الثلاثة القادمة

كشف وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، عن "ملامح خارطة ​الطريق الجديدة​ للبرنامج الاقتصادي المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ"، موضحاً أن "الخطة تستهدف نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الحالي".

ولفت إلى ان "أهداف التضخم للسنوات الثلاث القادمة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022"، مشيراً إلى انه "في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فأن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الحالي، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية".