مسؤول ايراني: قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكبر مما هو معلن

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري ​اللواء​ غلام علي رشيد ان "قوة ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية أكبر مما هو معلن عنه"، مشيراً إلى "إننا جهزنا أنفسنا لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، وسوف نستعين بجميع قدراتنا لكي نلحق هزيمة بالعدو".

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