"فايننشال تايمز": هجمات "أرامكو" تثير مخاوف المستثمرين

أفادت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية بأن "الهجمات على المنشآت ​النفط​ ​السعودية​ وارتفاع أسعار النفط يثيران المخاوف من ظاهرة "البجعة السوداء" وسط قلق المستثمرين من حدوث هجمات مستقبلية ضد المنشآت النفطية"، مشيرةً إلى أن "انحرافات وتحولات الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، وقرار مغادرة ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" شغلا بال مديري الأصول في السنوات الأخيرة، حيث شعروا بالقلق من التأثير المحتمل على محافظهم الاستثمارية".

ولفتت إلى أن "المستثمرين تعرضوا هذا الشهر لتهديد غير متوقع جاء في شكل أسعار نفط متقلبة إثر هجمات ب​الصواريخ​ والطائرات المسيرة على منشآت نفط في السعودية، مما أدى إلى توقف قرابة نصف إنتاج النفط السعودي"، مشيرةً إلى "ارتفاع سعر ​خام برنت​ بنسبة 20% إثر الهجمات، وهو أكبر ارتفاع منذ غزو ​الكويت​ عام 1990".

وأشارت إلى انه "رغم انخفاض الأسعار في وقت لاحق بعد أن أعلنت السعودية أنها استعادت نصف الإنتاج المفقود، وستستعيد الإنتاج بالكامل بحلول نهاية الشهر الحالي، فلا يزال المستثمرون قلقين بسبب المخاطر المتزايدة التي تشير إليها الهجمات"، موضحةً أن "المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء أي ضربات أخرى ضد منشآت النفط السعودية أو الانتقام من جانب الولايات المتحدة ضد ​إيران​، التي تتهمها ​واشنطن​ بالوقوف وراء الهجمات".

وأضافت "مثل هذا التصعيد من شأنه أن يزيد من تعطيل إمدادات النفط ويسبب ارتفاع الأسعار، مما يزيد خطر حدوث ركود عالمي".