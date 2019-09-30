الاعلام الحربي: فتح معبر البوكمال القائم مع العراق بريف دير الزور

افاد ​الاعلام الحربي​ بأنه تم فتح معبر ​البوكمال​ القائم مع ​العراق​ بريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي أمام حركة عبور البضائع والاشخاص بعد انجاز كافة الترتيبات.

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