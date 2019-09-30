أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أنه "من أجل مجابهة التهم التي تربط الإرهاب بالإسلام، يجب بذل ما بوسعنا لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام"، مشيراً إلى أن "معظم الأخبار المتعلقة بالإسلام غير صحيحة، ولا تعكس تعاليمه، ويتم وصم الإرهاب بالمسلمين على الرغم من ابتعاد تعاليم الإسلام عن العنف".
وأوضح "أنّهم رأوا في اجتماعهم الثلاثي ضرورة التصدي لمعاداة الإسلام، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام لتجنيبه تهم الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد: واجبنا بذل الجهود لمجابهة تهم ربط الإرهاب بالإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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