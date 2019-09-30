مهاتير محمد: واجبنا بذل الجهود لمجابهة تهم ربط الإرهاب بالإسلام

أكد رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ أنه "من أجل مجابهة التهم التي تربط ​الإرهاب​ ب​الإسلام​، يجب بذل ما بوسعنا لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام"، مشيراً إلى أن "معظم ​الأخبار​ المتعلقة بالإسلام غير صحيحة، ولا تعكس تعاليمه، ويتم وصم الإرهاب بالمسلمين على الرغم من ابتعاد تعاليم الإسلام عن ​العنف​".

وأوضح "أنّهم رأوا في اجتماعهم الثلاثي ضرورة التصدي لمعاداة الإسلام، وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام لتجنيبه تهم الإرهاب".