أكد رئيس ​القضاء الايراني​ سيد ​ابراهيم رئيسي​ ان "​الحرس الثوري​ باسقاطه الطائرة المسيرة الاميركية المعتدية، اثبت لشعوب ​العالم​ هشاشة قوة الاستكبار العالمي"، مشيراً إلى أن "قصمتم ظهر "داعش" في المنطقة ، في حين كان البعض لايعتقد بمدى قدرتنا على فعل ذلك، وان قائد الثورة اوضح جيدا ان طبيعة الدواعش هي من طبيعة الحركة الصهيونية والأميركية، وقد قضيتم على هذا التحرك في المنطقة من خلال ​المقاومة​ والصمود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: الحرس الثوري اثبت هشاشة قوة اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.