شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: الغاز هدف أردوغان لمناكفة مصر والتأثير عليها من خلال تميم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات متكررة لاستهداف مصر ، والانقضاض على ثرواتها الطبيعية، حيث لا يزال تميم بن حمد يصطف إلى جانب حليفه رجب أردوغان؛ من أجل نهب الغاز المصري؛ خوفا من تأثير الاكتشافات المصرية الأخيرة على سوق الغاز، الذي تعتبره قطر الشريان الرئيسي لمصادر الدخل.
وبحسب موقع مباشر قطر، فإن تميم بن حمد ، ومن خلال دعم التحركات التركية التي تستهدف الغاز المصري ، يعتقد أنه يحافظ على مكانة قطر في سوق الغاز، لكنه لا يدرك أن هذا الموقف سوف يكون له تبعات أكثر سوءا ، خاصة وأن سوق الغاز شهد عدة تغيرات مؤخرا، أكدت أن قطر باتت بعيدا عن صدارة المشهد.
وقال الموقع، : "إن كان أردوغان يهاجم مصر ، وينتقد الاتفاقيات التي تعقدها مع اليونان، فإن الواقع الميداني أثبت أن التحركات المصرية أحكمت المشهد ، ومنعت أردوغان من اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية، فضلا عن أنها كشفت جرائم أردوغان أمام الداخل التركي: .
وأضاف فى تقريره: "تميم ، الذي لا يمتلك ناقة ولا جمل في الأزمة ، يصطف إلى جانب حليفه أردوغان ، لكنه يوما ما سيدرك أن الطعنة سوف تأتيه من هذا الحليف ، الذي يظهر ودا للنظام القطري ، بينما في الخفاء يعمل على هدم أركان قطر ونهب ثرواتها ، مستغلا هذا النظام الفاقد للشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر قطر: الغاز هدف أردوغان لمناكفة مصر والتأثير عليها من خلال تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.