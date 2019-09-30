شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: الغاز هدف أردوغان لمناكفة مصر والتأثير عليها من خلال تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات متكررة لاستهداف مصر ، والانقضاض على ثرواتها الطبيعية، حيث لا يزال تميم بن حمد يصطف إلى جانب حليفه رجب أردوغان؛ من أجل نهب الغاز المصري؛ خوفا من تأثير الاكتشافات المصرية الأخيرة على سوق الغاز، الذي تعتبره قطر الشريان الرئيسي لمصادر الدخل.

وبحسب موقع مباشر قطر، فإن تميم بن حمد ، ومن خلال دعم التحركات التركية التي تستهدف الغاز المصري ، يعتقد أنه يحافظ على مكانة قطر في سوق الغاز، لكنه لا يدرك أن هذا الموقف سوف يكون له تبعات أكثر سوءا ، خاصة وأن سوق الغاز شهد عدة تغيرات مؤخرا، أكدت أن قطر باتت بعيدا عن صدارة المشهد.

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وقال الموقع، : "إن كان أردوغان يهاجم مصر ، وينتقد الاتفاقيات التي تعقدها مع اليونان، فإن الواقع الميداني أثبت أن التحركات المصرية أحكمت المشهد ، ومنعت أردوغان من اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية، فضلا عن أنها كشفت جرائم أردوغان أمام الداخل التركي: .

وأضاف فى تقريره: "تميم ، الذي لا يمتلك ناقة ولا جمل في الأزمة ، يصطف إلى جانب حليفه أردوغان ، لكنه يوما ما سيدرك أن الطعنة سوف تأتيه من هذا الحليف ، الذي يظهر ودا للنظام القطري ، بينما في الخفاء يعمل على هدم أركان قطر ونهب ثرواتها ، مستغلا هذا النظام الفاقد للشرعية.