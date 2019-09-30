30 % زيادة بصادرات مواد البناء والصناعات المعدنية خلال الشهرين الماضيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن صادرات القطاع سجلت نحو 867 مليون دولار في أول شهرين من العام المالي الحالي مقابل 667 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 29.9% تقريبا.

وبحسب بيان من المجلس اليوم الاثنين، أضافت حنان إسماعيل أن صادرات مواد البناء سجلت في أغسطس الماضي نحو 384 مليون دولار، مقابل 483 مليون دولار في يوليو الماضي.

وتوقعت أن يسهم البرنامج الجديد لحفز الصادرات المصرية، والذي أقرته الحكومة مؤخرا، في استمرار الاتجاه الصاعد لصادرات القطاع، لتتجاوز حاجز الـ 6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في صادرات القطاع لأكبر 10 أسواق مستقبلة للمنتجات المصرية من مواد البناء.

وذكرت حنان أن هناك نموا كبيرا في حجم صادرات القطاع للإمارات التي سجلت الشهر الماضي نموا بنسبة 251% لتحقق 137 مليون دولار لتحتل المركز الأول بالقائمة، يليها كندا بنسبة نمو 343% لتسجل 39 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 30 مليونا بتراجع 24%، يليها إسبانيا بنسبة نمو 180% لتسجل 19 مليون دولار.

وجاءت ليبيا في المركز الخامس بنسبة نمو 31% لتسجل 18 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 12 مليون دولار بنسبة تراجع 2%، ثم الجزائر في المركز السابع بقيمة 11 مليون دولار بنسبة تراجع 43%، ثم لبنان وهولندا والسعودية بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهم ليحتلوا المراكز من الثامن إلى العاشر.

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وحول أداء صادرات منتجات قطاع مواد البناء، أوضحت إسماعيل أن صادرات الحلي والأحجار الكريمة التي يندرج تحتها ذهب السكري لا تزال السلعة الأعلى تصديرا بالقطاع بقيمة 176 مليون دولار في أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع 335%، والثاني منتجات الألمونيوم بقيمة 40 مليون دولار بتراجع 12%.

وجاء الحديد والصلب في المركز الثالث بقيمة 35 مليون دولار بتراجع 55%، ثم صادرات الزجاج المسطح ومنتجاته بقيمة 34 مليون دولار بنسبة نمو 18%، والخامس منتجات النحاس بقيمة 15 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4%، وبذات القيمة منتجات المحاجر بنسبة تراجع 12%، ثم السابع السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بنسبة نمو 47%.

وجاءت صادرات الجسور والصهاريج والأسلاك والمسامير في المركز الثامن بقيمة 12 مليون دولار بنسبة انخفاض 10%، والأسمنت في المركز التاسع بقيمة 11.126 مليون دولار بنسبة نمو 5%، ثم الأدوات الصحية بقيمة 11 مليون دولار بنسبة نمو 15%، والحادي عشر الرخام والجرانيت بقيمة 9 ملايين دولار بنسبة تراجع 46%.

وأشارت حنان إسماعيل إلى أن المجلس التصديري يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات 5 قطاعات رئيسية وهي منتجات الألمونيوم، والحديد والصلب، ومنتجات المحاجر والجسور والأسلاك والمسامير، والرخام والجرانيت، للعمل على إزالتها واستمرار طفرة صادرات القطاعات الأخرى.

وقال حنان إن مصر تمتلك ميزة نسبية في قطاع مواد البناء تؤهلها أن تصبح مركزا رئيسيا للقطاع في التصنيع والتصدير.