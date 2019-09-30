الفرنسية مارين لوبان لن تحضر جنازة شيراك بناء على رغبة عائلته

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):
ذكرت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، أنها لن تحضر جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وذلك بناء على رغبة عائلته.
وقالت لوبان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها تأسف لموقف أسرة الرئيس الاسبق من حضورها.
يذكر أن اليوم الاثنين وهو يوم حداد وطني لفرنسا، حيث من المقرر أن يحضر نحو 30 رئيس دولة وحكومة مراسم جنائزية وطنية في باريس للرئيس الراحل.وكان شيراك قد توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.
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