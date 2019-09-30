مباحث المرور تضبط 14 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التي قادها العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور، والرواد فتحي عمران، ومحمد كمال، وعلي موسى، ضباط مباحث المرور، خلال ال 24 ساعة الماضية، عن رصد 14 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها في العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.