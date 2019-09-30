7.7 مليون دولار مستحقات وكيل توماس كوك في مصر لدى الشركة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة بلو سكاي، وكيل توماس كوك في مصر، لرويترز اليوم الاثنين، إن مستحقات شركته لدى توماس كوك البريطانية تبلغ 125 مليون جنيه "7.7 مليون دولار"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يخض الشاعر في مزيد من التفاصيل، وفقا للوكالة.
وتأتي تصريحات الشاعر بعد انهيار توماس كوك، أقدم شركة رحلات في العالم، مما دفع الحكومات وشركات التأمين للتنسيق في إطار عملية ضخمة لإعادة نحو 600 ألف سائح إلى أوطانهم.
وكانت شركة توماس كوك البريطانية للسفر والسياحة أعلنت الأسبوع الماضي إفلاسها بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها، وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد عملاء توماس كوك البريطانيين إلى بلادهم بعد إفلاس الشركة.
وتمتلك مجموعة بلو سكاي للسياحة أكثر من 20 فندقا في مناطق سياحية متفرقة في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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