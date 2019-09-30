التحفظ على 2.5 طن جبن فاسد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2.5 طن جبن فاسد، داخل معمل ألبان غير مرخص بمنطقة العامرية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بقيام مالك معمل ألبان غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة كميات كبيرة من الجبن الفاسد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت حملة أمنية المعمل المشار إليه، وعثر على 2 طن و520 كيلو جرام من الجبن الفاسد، منتج نهائي معبأ، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

حرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.