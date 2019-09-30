الداخلية المصرية تعلن عن مقتل 15 إرهابيا في سيناء

أعلنت الداخلية المصرية، الأحد 29 سبتمبر، مقتل 15 إرهابياً في مداهمات للقوى الأمنية في سيناء.

وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي اليوم، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

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وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل 15 منهم.

وذكرت أن الإرهابيين عثروا على 9 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين وحزام ناسف، مشيرة إلى أنه تم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.