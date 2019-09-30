أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019 أن "الملك محمد السادس، تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد". وأضاف البلاغ الرسمي، انه ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص للعاهل المغربي بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

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كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي المغربي في بلاغ رسمي: الملك محمد السادس يعاني من التهاب رئوي حادّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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