رئيس الوزراء الفلسطيني: جاهزون لإجراء انتخابات عامة فور صدور مرسوم رئاسي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد اشتية، اليوم الاثنين، عن جهوزية الحكومة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في حال صدور مرسوم رئاسي بذلك، حسبما أفادت وكالة الأنباءسبوتنيك.
وقال إشتية في كلمة متلفزة في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: "إن الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات حال صدور مرسوم
وأضاف إشتية، قائلا: "إن وفدا وزاريا فلسطينيا سيزور القاهرة بتوجيهات من الرئيس عباس ضمن خطة القيادة للانفكاك عن الاحتلال".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة.
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