بيسكوف: لقاء بوتين مع البرهان غير مدرج على جدول أعمال الرئيس

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، غير مدرج على جدول أعمال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول لقاء الرئيس بوتين، بالبرهان: "لا، لا يوجد على جدول الأعمال حتى الآن".
وكشف عضو المجلس السيادي في السودان، الفريق، شمس الدين كباشي، عن
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" بيوهانسبرغ، في شهر تموز/يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا-أفريقيا" في التاريخ، والتي يخطط لإجرائها في خريف عام 2019. وكان وزيرالخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أنه يخطط أيضاً، لعقد منتدى أعمال "روسيا - أفريقيا".
وتستضيف مدينة سوتشي، يوم 24أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة من قبل كل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.
وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية ودون إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
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