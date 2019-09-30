بكين تعلق على اتهامات ترامب بتلقي هانتر بايدن أموالًا من الصين

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الاثنين، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقي هانتر بايدن نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أموالاً من الصين، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي: "كل هذه الادعاءات كاذبة تماما".

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هانتر بايدن، نجل منافسه جو بايدن، بتلقي 1.5 مليار دولار نقداً

من الصين.

وبدأ الحزب الديمقراطي تحقيقًا رسميًا حول مساع قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحصول على دعم سياسي من قوة أجنبية بهدف إلحاق الضرر بخصم سياسي. ومن شأن هذا التحقيق أن يفضي إلى عزل الرئيس، فيما نفى ترامب ذلك.