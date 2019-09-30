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روسيا تردّ على ادعاءات النرويج وتصفها بالـكاذبة

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أكدت السفارة الروسية لدى النرويج، اليوم الاثنين، أن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني النرويجي" الدريمير" بشأن الإجراءات المزعومة للقوات الروسية الخاصة في النرويج هي أخبار كاذبة، واستفزازات فظة، وقد يكون محاولة لتبرير تخصيص موارد مالية إضافية من ميزانية الدفاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.

 

 وجاء في بيان للسفارة الروسية في أوسلو: "أن المعلومات

المقدمة في مقالة "الدريمير نو" في الـ27 سبتمبر 2019، بشأن أنشطة المزعومة للقوات الخاصة الروسية في منطقة سفالبارد عبارة عن أخبار كاذبة، ولا يمكننا وصفها بأنها شيء آخر غير الاستفزاز الفض.

 

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وتابع البيان: "نعتبره جزءا من العمل المنهجي الذي تنفذه دوائر معينة في النرويج

لغرس صورة العدو في مواجهة روسيا".

وأضافت البعثة الدبلوماسية أنه "كما أننا لا نستبعد أن هذا النشر محاولة خرقاء لتبرير تخصيص موارد إضافية لمكافحة" التهديد الروسي "تحسبا لعرض ميزانية الدفاع في أكتوبر، والتوصيات المتعلقة بخطة إنمائية طويلة الأجل للقوات المسلحة"، مضيفة أن "مثل هذه الأساليب لا تتطابق مع الأخلاق الصحفية".

 

 وكانت وسائل الإعلام النرويجية، قد ذكرت في وقت سابق، ظهور مزعوم لقوات خاصة روسية في أراضي المملكة.

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