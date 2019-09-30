وظائف وزارة الصحة السعودية.. التقديم من هنا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الطب العام والتمريض، بجميع نواحي المملكة، والتي يصل عددها إلى 10591 وظيفة، على أن ينتهي التسجيل، يوم الأحد، الموافق 13 من شهر أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا..ننشر رابط وشروط التقديم في وظائف تعليم مكة

شروط التقديم على وظائف وزارة الصحة:

- التقديم متاح للذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الجنسية السعودية، ولا يحق للمغتربين التقديم.

- أن يكون المتقدم من حاملي البكالوريوس في الطب العام أو التمريض.

- أنه لا يشترط تواجد خبرة سابقة في العمل.

- لا بد من اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم تحديد موعدها من قبل اللجنة.

Advertisements

- ألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

- أن يكون المتقدمون لائقين طبيًا وأن يكونوا حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق.

اقرأ أيضًا..الأحوال المدنية تكشف حقيقة استخراج بطاقة المرأة السعودية دون حجاب

طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة:

كشفت الصحة السعودية، أن التقديم يكون عبر موقع الوزارة، مع مراعاة توافر الشروط المطلوبة للقبول في هذه الوظائف.

للتقديم من هنا