قتلى في اشتباكات بمنطقة كشمير

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، مقتل شخصين على الأقل، في تبادل لإطلاق النار بين قوات الحدود الباكستانية والهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكانت القوات الهندية قد أطلقت النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تفصل وادي كشمير لجزأين تسيطر عليهما الدولتان، على منطقة كوتلي بالجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية محمد قاسم"لقى ما لا يقل عن شخصين حتفهما وأصيب أربعة آخرون في قصف للقوات الهندية". ويبدو أن اللذين لقيا حتفهما سيدة وصبي.

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ويذكر أن قرار الهند الذي صدر في الخامس من أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص بكشمير وفرض إجراءات أمنية مشددة أثار توترات جديدة بين باكستان والهند، اللتان خاضتا حربين في السابق بسبب كشمير.