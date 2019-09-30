شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كانت الحكومة قد أعلنت أن هناك 145 قرية من المقرر أن ينتهى العمل بها فى العام الأول من المبادرة، وأن هناك آلية محلية للتنسيق، وآلية مركزية، وذلك بما يضمن المتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة.

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كما أشارت الحكومة، إلى أن هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، التي تعمل مع الحكومة، لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى.