كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 113 شخصا في شمال الهند بسبب الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولين، اليوم الاثنين، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 113 شخصًا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما غمرت مياه الفيضان مدينة كبيرة، وأغرقت أجنحة المستشفى وأجبرت على إجلاء النزلاء من سجن.

عادة ما يبدأ موسم الرياح الموسمية في الهند الذي يبدأ في يونيو في التراجع بحلول أوائل سبتمبر، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أجزاء من البلاد هذا العام، مما تسبب في حدوث فيضانات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول، إن 93 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان منذ يوم الجمعة بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لانتقادات شديدة بسبب الأمطار الموسمية الشديدة.

وذكر ضابط الشرطة سانتوش فيرما، أن ارتفاع منسوب المياه أجبر السلطات على تحويل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

وقال مسؤول حكومي في ولاية بيهار المجاورة، وهي منطقة زراعية فقيرة ضربتها الفيضانات في وقت سابق من هذا العام، إن عدد قتلى أحدث موجة من المطر وصل إلى 20 اليوم الاثنين.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة ولاية بيهار، التي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار جسيمة، حيث كانت مياه الفيضانات شديدة عبر العديد من الشوارع، ودخلت المنازل والمتاجر وحتى عنابر مستشفى كبير. في بعض الأجزاء، نشرت السلطات قوارب لإنقاذ السكان.

Advertisements

وقال امود كومار شاران، سكرتير بيهار الإضافي في إدارة الإغاثة في حالات الكوارث: "لقد توقفت الأمطار ولكن هناك تشبع في العديد من المناطق".

في نشرة اليوم الاثنين، قالت دائرة الأرصاد الجوية في الهند، إن شدة هطول الأمطار فوق بيهار من المرجح أن تقل. من المتوقع أن تتلاشى زخات المطر في ولاية أوتار براديش هذا الأسبوع.

وأوضح مسؤولي إدارة الأرصاد الجوية هذا الشهر، أن الأمطار الموسمية من المحتمل أن تكون أعلى من المتوسط لأول مرة منذ ست سنوات.

ولقى ما لا يقل عن 73 شخصًا مصرعهم في ولاية أوتار براديش في الهند على مدار الأيام الأربعة الماضية نتيجة للأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي ضربت المناطق الشمالية من البلاد مؤخرًا، وفق ما ذكرته شبكة NDTV نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أمس الاحد.

وحسبما قالت هيئة إذاعة NDTV، فإنه في معظم المناطق في شرق ولاية أوتار براديش، تم إصدار إنذار أحمر، يشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة أو غزيرة للغاية، من قبل مكتب الطقس المحلي.

وقالت وسائل الإعلام، إن الأمطار قد ضربت أيضًا ولايات أوتارانتشال، وجامو وكشمير، وراجستان، وماديا براديش، حيث تم الإبلاغ عن العديد من ضحايا الحوادث المتعلقة بالأمطار.

وقد زادت العواصف قوة، منذ يوم الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة وبرق، وتسببت العواصف في سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وأسقف المباني والمباني المؤقتة.