كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص جراء حريق واشتباكات في مخيم المهاجرين اليوناني المزدحم في ليسبوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت خدمات الطواريء أن حريقًا شب في حاوية داخل مخيم مزدحم للاجئين في جزيرة ليسبوس بشرق اليونان بالقرب من تركيا وقتل شخص.

واشتبك اللاجئون مع الشرطة في الوقت الذي ارتفع فيه الدخان الكثيف فوق مخيم موريا الذي يضم حاليًا حوالي 12000 شخص في ظروف مكتظة وقاتل رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وقالت الشرطة، أن الجثة المحترقة نقلت إلى مستشفى في عاصمة الجزيرة ميتيليني للتعرف عليها من قِبل الطبيب الشرعي.

وأرسلت الشرطة تعزيزات إلى الجزيرة مع رئيس الشرطة للمساعدة في استعادة النظام.

ولم تتمكن الشرطة على الفور من الوصول إلى منطقة الحاويات، حيث كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن جثة أخرى محترقة.

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وتعاملت اليونان مع عودة تدفقات اللاجئين والمهاجرين في الأسابيع الأخيرة من تركيا المجاورة.

وما يقرب من مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا وعبر مهاجرون من تركيا إلى جزر اليونان في عام 2015.

ووصل أكثر من 9000 شخص في أغسطس، وهو أعلى رقم في السنوات الثلاث منذ أن قام الاتحاد الأوروبي وأنقرة بتنفيذ صفقة لإغلاق طريق المهاجرين في بحر إيجة.

ووصل أكثر من 8000 شخص حتى الآن في سبتمبر.

وحاول الأتراك أيضًا العبور إلى اليونان في السنوات الأخيرة بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016.

وفي يوم الجمعة، غرق سبعة مواطنين أتراك - امرأتان وخمسة أطفال - عندما انقلب قارب يحملهم بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.

