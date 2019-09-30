كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء حريق في مصنع بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، مقتل 19 شخصا جراء حريق اندلع في مصنع للسلع الاستهلاكية في شرق البلاد، فيما تم إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع الأحد في مقاطعة تشيجيانغ ويجري التحقيق بأسبابه.

وتشهد الصين كثيرا حوادث صناعية، حيث وقع آخر انفجار بمصنع كيميائي بمقاطعة جيانغسو شرق البلاد في مارس الماضي وأسفر عن 78 قتيلا على الأقل.

وفي نوفمبر، تسبب تسرب للغاز في مصنع في مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022، بمقتل 24 شخصا وإصابة 21 بجروح.

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وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصا على الأقل.

ويأتي هذا الحادث اليوم، في وقت تستعد فيه الصين للاحتفال غدا الثلاثاء، بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية، وقد دعت السلطات وسائل الإعلام إلى تجنب الأخبار السيئة مع اقتراب احتفال الأول من أكتوبر، والتركيز بدلا من ذلك على "الطاقة الإيجابية".

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الصيني، أن 24 من رجال الإطفاء قد لقوا حتفهم أثناء محاولتهم السيطرة على نيران الغابات في جبال مقاطعة سيتشوان الغربية.

وقالت قيادة المسرح الغربي بجيش التحرير الشعبي، إن الوفيات حدثت بعد تغير في الرياح، يوم أمس الأحد، بينما كان رجال الإطفاء يكافحون الحريق في منطقة وعرة على ارتفاع 12500 قدم. حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"

وكان 689 من رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي اندلع يوم السبت، لكن الاتصال فقد يوم الأحد مع 30. وتم إرسال طائرتي هليكوبتر تحملان طاقم طبي وتم العثور على اثنين من رجال الإطفاء المفقودين، وتم تأكيد وفاة الآخرين.