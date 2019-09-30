كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان البريطاني: نحن في حالة حرب إلكترونية مع روسيا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، ان رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، اعتبر بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى.

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله، إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. <...> كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم".

واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، وخاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.

وذكرت "ديلي تلغراف" أن "كارتر وعد في خطابه بأن لا تترك بريطانيا تصرفات خصومها دون رد".

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الصينية، عن نفيها حول ضلوعها بأنشطة تجسس على شركات متعاقدة مع مجموعة "إيرباص" الأوروبية للصناعات الجوية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس في تحقيق نشر أمس الخميس.

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات الإنترنت، وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية".

وكانت شركة "إيرباص" قد استُهدفت في الأشهر الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية، شنت عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة الصناعات الجوية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر أمنية متعددة تشتبه بأن الصين تدير هذه العمليات التجسسية الصناعية.

ووفق مصادر متطابقة، استهدفت هذه الهجمات تباعا المجموعة الفرنسية المتخصصة بالاستشارات التكنولوجية "إكسبليو"، وشركة السيارات البريطانية "رولز رويس"، بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين لم تتمكن فرانس برس من تحديدهما.

والهجمات ضد مجموعة "إيرباص"، الرائدة في مجال الصناعة وتعتبرها الوكالة الحكومية الفرنسية للأمن المعلوماتي (آنسي) بأنها "جهة ذات فاعلية حيوية"، شائعة ودوافعها وأساليبها متنوعة جدا.