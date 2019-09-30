أجواء حفل عقيقة ابن الفنانة نجاة الرجوي – فيديو

احتفلت الفنانة نجاة الرجوي، أمس الأحد، بعقيقة مولودها الجديد، الذي اختارت له اسم يحيى، وسط أجواء عائلية.

وشاركت الرجوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لحظات من الاحتفال بعقيقة مولودها، الذي أنجبته من زوجها، نبيل عبيد.

وحضر للاحتفال بعقيقة ابن الرجوي الفنان نعمان لحلو، الذي تجمعه صداقة قوية بها، فيما حضرت المغنية أميمة باعزية لإحياء الحفل، كما تم استغلال المناسبة للاحتفال بعيد ميلاد والد المولود، نبيل عبيد.

وأصبحت الرجوي أما للمرة الثانية، بعدما عاشت الاحساس نفسه مع ابنها غالي من تجربة زواجها السابق، والأمر نفسه بالنسبة إلى نبيل عبيد، زوجها الحالي، إذ إنه أب لطفلة ثمرة تجربة زواج سابق.