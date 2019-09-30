اشتيه: وفد وزاري للقاهرة بتوجيهات من عباس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن وفدا وزاريا سيزور قريبا العاصمة المصرية القاهرة، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين رام الله والقاهرة، حيث وردت تصريحات اشتية خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله.

وبشأن رواتب الموظفين وسلب الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وعائدات الضرائب، أكد رئيس الوزراء أن وزارة المالية ستصدر بيانا، غدا الثلاثاء، بشأن صرف رواتب الموظفين عن شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل اقتطاع أموال الشعب الفلسطيني، مبينا أن السلطة طالبت دول العالم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات الغير قانونية.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع المانحين في نيويورك طالب بتدخل عاجل لوقف هذه القرصنة وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.

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وبما يتعلق بالمصالحة والانتخابات، أوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، التوجه لغزة، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لتنفيذ قرار الانتخابات حال صدوره من قبل عباس.

وتطرق أشتيه للدعم المالي الذي تقدمه السعودية للسلطة الفلسطينية قائلا "نثمن الدعم الذي تقدمه السعودية لشعبنا وقضيته العادلة، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعها السنوي الـ76 الذي عقد، أمس الأحد، في مدينة جدة، مبلغ خمسين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين".