جديدة المكر: إصابة خطيرة لشخص سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من علو 8 أمتار في بلدة جديدة المكر، اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المصاب سقط من علو خلال عمله على تصليح خلل في بناية سكنية.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة في القسم العلوي من جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى الجليل في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.