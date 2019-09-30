طلاب أم الفحم ينتفضون ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصلت التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة في أم الفحم، اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي.

وخرجت التظاهرات في كافة أحياء المدينة والشوارع الرئيسة، تلبية لدعوة مجلس الطلاب البلدي ولجنة أولياء أمور الطلاب المركزية واللجنة الشعبية.

وهتف الطلاب في التظاهرات الاحتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات "ارفع إيدك ضد العنف" و"أنتم تعلمون أين السلاح فأجمعوه" و"لن نسمح لكم بهدم مدينة" و"العنف نقمة والمحبة نعمة" و"نتنياهو وإردان= حكومة زعران"، وغيرها.

وجاءت هذه التظاهرات بعد جرائم القتل وأعمال العنف المتزايدة في المجتمع العربي عموما وأم الفحم خصوصا، في الآونة الأخيرة، وكانت آخرها جريمتي قتل الشابين إياد حمزة بدير، وإبراهيم كيوان محاميد، بالإضافة إلى العديد من الإصابات وجرائم إطلاق النار على المحلات التجارية والمنازل والسيارات الخصوصية.

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وفي هذا السياق، قُتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 69 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

هذا، ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 60% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.