شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل الكثيري يطلع على نشاط مؤسسة مواهب بحضرموت والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ، اليوم ، على نشاط مؤسسة مواهب بالمحافظة .

وتعرف الوكيل الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي من رئيس مجلس الأمناء أحمد محفوظ باحصين ،لشرح موجز عن سير عمل المؤسسة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها وحققت من خلالها العديد من الانجازات العلمية والابداعية على المستويين المحلي والخارجي.

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وناقش اللقاء عدد من الجوانب والمواضيع التي تسهم في خدمة سير عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها على نطاق مديريات وادي حضرموت والصحراء من خلال تفعيل الشراكة مع عدد من الجهات المختصة لاكتشاف الموهوبين في تلك المناطق واستنهاض قدراتهم الذهنية والعقلية وتدريبهم وتنميتهم وتهيئة البيئة العلمية والنفسية لهم ليسهموا في صناعة مستقبل وطنهم ونهضته .

وثمن وكيل المحافظة الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني في استثمار الكادر البشري وتنميتهم والاهتمام بهم ورعايتهم ليصنعوا التغيير في مجتمعاتهم نحو الأفضل..مؤكدا دعم السلطة المحلية ومساندتها لكافة البرامج والمشاريع المختلفة التي تنفذها المؤسسة .