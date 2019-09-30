شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي المغربي يعلن إصابة الملك محمد السادس بالتهاب رئوي والان مع التفاصيل

أعلن الديوان الملكي المغربي،أمس إصابة الملك محمد السادس بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد".

وقال بيان للديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس، تعرض للإصابة بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، وهو ما يمنعه من المشاركة في تأبين شيراك المقرر غدا الإثنين، حيث أوصى الأطباء بالحصول على راحة لبضعة أيام.

Advertisements

وكان ملك المغرب قرر السفر إلى فرنسا، من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها العاهل المغربي للرئيس الراحل.