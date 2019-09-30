شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض على البنوك التجسس على العملاء والان مع التفاصيل

قالت مصادر مصرفية في صنعاء عن إصدار مليشيا الحوثي، تعميمات جديدة على البنوك تطالبهم بمعلومات مخابراتية عن كل العملاء وأصحاب الحسابات البنكية .

وذكر مستخدمون أنهم فوجئوا عدد كبير من المودعين لدى البنوك في صنعاء، بعدم القدرة على الإيداع أو السحب وتجميد حساباتهم لدى البنوك بعد التعليمات الحوثية الجديدة .

وأضافت المصادر المصرفية أن التعليمات الجديدة تتضمن الحصول على أدق المعلومات الشخصية، والأقارب و مصادر الدخل والحصول على تعريف من عاقل الحارة التي تسكن فيها .

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وأوضحت المصادر أن المعلومات التي تسعى مليشيا الحوثي للحصول عليها حول المودعين تنتهك الخصوصية، وتتجاوز الإجراءات المالية إلى التجسس علي حياتهم الشخصية .

وكانت مليشيا الحوثي قد ضيقت على البنوك والشركات العاملة في مناطق سيطرتها، بهدف الابتزاز والحصول إتاوات مالية كبيرة .

وما يزال مدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، معتقلا لدى المليشيا منذ عدة أشهر بعد رفضه تمرير محاولات حوثية لغسيل الأموال عبر البنك .