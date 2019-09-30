شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني: الحوثي يروج لانتصارات وهمية للتغطية على مأزقه السياسي والعسكري والان مع التفاصيل

قال وزير الاعلام معمر الارياني ان المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تحاول الترويج لانتصارات وهمية عبر وسائلها الإعلامية، فيما هي تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واوضح وزير الاعلام ان المليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق انجاز على الارض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الايراني لشركة ارامكو النفطية.

Advertisements

‏وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.

واكد الارياني أن ‏مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تلقت خلال الاشهر الماضية ضربات موجعة وتكبدت خسائر فادحة في الارواح والعتاد على يد أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات، وتمكنت وحدات الجيش مسنودا بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من استعادة مئات الكيلو مترات في مختلف محاور ‎صعدة وحرض بمحافظة حجه .